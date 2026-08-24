Coşkulu Festival

​​​​​​​Akyazı İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından düzenlenen Gençlik ve Spor festivali coşkulu geçti.

Akyazı İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından düzenlenen Gençlik ve Spor festivali coşkulu geçti.

Akyazı Spor kompleksi bahçesinde gerçekleşen ve Akyazılıların ve özellikle çocukların büyük ilgi gösterdiği ve bu yıl ilk kez düzenlenen ve geleneksel hale getirileceği açıklanan Gençlik ve Spor festivalinde çeşitli spor etkinlikleri, geleneksel oyunlar, sahne gösterileri, sanatsal gösteriler, şişme oyun alanları ve eğlence dolu bir günü yaşamanın engin mutluluğunu yaşadılar.

Tahmini olarak en az 5 bin kişinin izlediği festival gün boyunca devam etmesi izleyenlere de mutlu dakikalar yaşattı.

Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Boz’un da katıldığı festivale Akyazı Kaymakamlığı, Belediye başkanlığı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü de katkı sağladılar.