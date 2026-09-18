İLKÖĞRETİM HAFTASINDA GÖRKEMLİ KUTLAMA

​​​​​​​2026-2027 Öğretim Yılının başlaması ile birlikte başlayan İlköğretim haftası da başlamış oldu.

2026-2027 Öğretim Yılının başlaması ile birlikte başlayan İlköğretim haftası da başlamış oldu.

Hafta dolayısı ile Akyazı İnönü İlkokulunda kutlama programı düzenlendi. Okul Bahçesi düzenlenen program dolayısı ile bayraklarla süslenmiş mükemmel bir şekilde dizayn edilmişti.

Programa katılmak üzere KaymakamMustafa İkbal Eşki, Belediye Başkanı Bilal Soykan ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Can’ı öğrenciler çiçeklerle karşıladılar.

Bu mükemmel ortamda Protokolün tam kadro katıldığı velilerin yoğun ilgi gösterdiği program saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın söylenmesi ile başladı.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmalar Okul Müdürü Fetih Çabukoğlu, Belediye Başkanı Bilal Soykan, İlçe milli Eğitim Müdürü Hasan Can ve Kaymakam Mustafa İkbal Eşki tarafından yapıldı.

Programda daha sonra 2-A ve 3-A sınıflarının bayrak gösterisi büyük alkış aldı. İki öğrencinin şiirlerini okumasının ardından Okulun halk oyunları ekibi Artvin yöresi oyunlarını sergiledi.

Gösterilerin ardından öğrenciler kendi elleri ile hazırlamış oldukları hediyelerini protokolde yer alan misafirlere kendi elleri ile verdiler.

İnönü İlkokulundaki İlköğretim Haftası kutlama programı Kaymakam Mustafa İkbal Eşki’nin sembolik olarak zil çalması ile sona erdi.

Programın bir başka güzel tarafı ise Okulun öğretmenlerinin tam kadro beyaz önlükleri ile öğrencilerinin başlarında güzel bir görüntü oluşturmaları idi.