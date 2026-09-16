CANINA KIYAN GENÇ GÖZYAŞLARI ARASINDA TOPRAĞA VERİLDİ

​​​​​​​Akyazı Yuvalak Mahallesinde girdiği bunalım sonucu canına kıyan Erdem Desteci Yuvalak Mahallesinde dualar ve gözyaşları arasında toprağa verildi.

Akyazı Yuvalak Mahallesinde girdiği bunalım sonucu canına kıyan Erdem Desteci Yuvalak Mahallesinde dualar ve gözyaşları arasında toprağa verildi.

Akyazı ’nın Cumhuriyet Mahallesi halkından, sanayi esnaflarından Salih Desteci’nin oğlu, Ethem Desteci’nin kardeşi Erdem Desteci hayatını kaybetti. Akyazı Sanayi Sitesi’nde PVC kapı ve pencere işi yaptığı öğrenilen 36 yaşındaki Desteci’den, olay günü sabah saatlerinden itibaren haber alınamadı. Ailesi ve yakınlarının başlattığı arama çalışmaları sırasında Desteci, Yuvalak Mahallesi’ndeki fındıklık alanda bulundu. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Çağrı Merkezi ekipleri sevk edilirken, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Desteci’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Ölüm nedeninin kesin olarak belirlenmesi için cenazesi otopsiye gönderildi ve işlemlerin ardından ailesine teslim edildi.

Akyazı Cumhuriyet Mahallesindeki hanesinde alınan helalliğin ardından Erdem Desteci’nin cenazesi Cevat Ayhan Kubbeli Yeni Camiye getirildi. Desteci ailesi burada taziyeleri kabul etti.

Merhum Erdem Desteci’nin cenazesi öğlen namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Yuvalak Mahallesi’ndeki aile mezarlığında dualar ve gözyaşları arasında toprağa verildi.