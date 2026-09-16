KIZILAY YÖNETİMİNDEN İLÇE YÖNETİCİLERİNE ZİYARTLER

​​​​​​​Uzun yıllar Kızılay Şube Başkanlığını sürdüren ve geçtiğimiz hafta istifa eden Mustafa Birincioğlu’nun istifasının ardından boşalan Kızılay Akyazı Şubesi Başkanlığına seçilen Sedat Martin

Uzun yıllar Kızılay Şube Başkanlığını sürdüren ve geçtiğimiz hafta istifa eden Mustafa Birincioğlu’nun istifasının ardından boşalan Kızılay Akyazı Şubesi Başkanlığına seçilen Sedat Martin ve Kızılay Şube yönetim kurulu birlikte ilçe yöneticilerine birer ziyaret gerçekleştirdi.

Kızılay yönetiminin İlk ziyareti Belediye Başkanı Bilal Soykan’a oldu.

Gerçekleşen ziyarette, Akyazı’nın gündemi, yürütülecek çalışmalar ve karşılıklı iş birliği imkanları üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.

Başkan Bilal Soykan, nazik ziyaretlerinden dolayı Şube Başkanı Sedat Martin ve Yönetim Kurulu üyelerine teşekkür ederek, yeni görev döneminde başarılar diledi.

İkinci ziyaret İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne yapıldı. Kızılay heyetini Şube Müdürleri Serkan Yaşar, Müslüm Öz ve Sinan Alemdar ağırladı. Kızılay Yöneticilerinin ziyaretinden ve kendilerini tanımış olmaktan duydukları memnuniyetlerini dile getiren Şube müdürleri Kızılay’ın yeni başkan ve yönetim kurulu üyelerine başarı dileklerini ilettiler.

Üçüncü ziyaret SOYAD Vakfı Müdürü Sabri Damar’a yapıldı. Burada da SOYAD Vakfı ile Kızlay’ın birlikte yapmakta olduğu ve bundan sonra neler yapılabileceği konuşuldu.

Yeni Şube Başkanı Sedat Martin, beraberindeki Yönetim Kurulu üyeleri son ziyaretlerini Akyazı Kaymakamı Mustafa İkbal Eşki’ye yaptı.

Kızılay Şube yönetiminin kendilerini tanıtmasının ardından Şube Başkanı Sedat Martin uzun yıllar Kızılay şube Başkanlığı yaparak istifa eden ve başarılı çalışmalara imza atan Mustafa Birincioğlu’na teşekkür ederek ilçenin genel durumu ve önümüzdeki süreçte hayata geçirilecek çalışmalar üzerine değerlendirmelerde bulunuldu. 29 Ekim 4 Kasım tarihleri arasında kutlanmakta olan Kızılay Haftasının etkin bir şekilde kutlanması bilhassa Eğitim Kurumlarında okumakta olan öğrencilere Kızılay’ı tanıtmak, okullardaki Kızılay kollarının daha etkin bir şekilde çalışmalarını sağlamak istediklerini söyledi. Hafta dolayısı ile İlçedeki Lise, Orta okul ve İlkokullarda Kızılay Konulu Kompozisyon, Şiir ve Resim yarışması düzenlemek istediklerini ifade etti.

Kaymakam Mustafa İkbal Eşki de Kızılay’ın öneminin altını çizerek yeni başkan ve yöneticilerine önemli görevler düştüğünü söyledi. Bir çok alanda ortak çalışmalarımız oluyor. Kızılay Başkanı olarak önümüzdeki günlerde Kanunen Soyad Vakfının daimi üyesi olacaksınız.

Ziyarette ayrıca Kurumlar arası iletişim ve iş birliğinin önemine dikkat çekilirken, Akyazı için yapılabilecek çalışmalar konusunda fikir alışverişinde bulunuldu.

Şube Başkanı Sedat Martin ve Yönetim Kurulu üyeleri, nazik kabulleri dolayısıyla Kaymakam Mustafa İkbal Eşki’ye teşekkür ederek Kaymakamlıktan ayrıldı.