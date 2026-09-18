Su yalağının orada ne işi var

​​​​​​​Akyazı’nın önemli Mahallelerinden biri olan Yuvalak Mahallesinde hayvanların su içmeleri için daha önce yapılmış yalak, hem görüntü kirliliği yapıyor,

Akyazı’nın önemli Mahallelerinden biri olan Yuvalak Mahallesinde hayvanların su içmeleri için daha önce yapılmış yalak, hem görüntü kirliliği yapıyor, hem de o yalağın karşısında yapılan 5 eve giriş ve çıkışları, yine o evlerde meydana gelebilecek olan acil durumlarda müdahaleyi zorlaştırıyor.

O su yalağının arkasında yapılan evlerde ikamet edenler yalağının oradan kaldırılarak daha münasip bir yere yapılmasını, yalakla ilgili olarak da yapılacak masrafı karşılayacaklarını söylemişler ama dinleyenleri olmamış.

O 5 hane sahipleri herhangi bir olumsuzluk yaşanmadan su yalağının bir an önce kaldırılmasını bir kez daha talep ediyorlar ve söyledikleri gibi meydana gelecek olan masrafı da karşılayacaklarını belirtiyorlar.

Başta Kaymakamlık ve Belediye olmak üzere yetkililere sesleniyorlar.