Akyazı’da 8 mahalleye yeni spor tesisi geliyor

​​​​​​​Akyazı Belediyesi ile Spor Toto Teşkilatı arasında imzalanan protokol kapsamında 8 mahallede spor tesisi inşa edilecek. Daha önce ilçede 7 mahalleye spor tesisi kazandırdıklarını ifade eden Belediye Başkanı Bilal Soykan, “ İlçemizin geleceği için çalışmaya ve hizmet üretmeye devam edeceğiz” dedi.

Akyazı Belediyesi ile Spor Toto Teşkilatı arasında imzalanan protokol kapsamında 8 mahallede spor tesisi inşa edilecek. Daha önce ilçede 7 mahalleye spor tesisi kazandırdıklarını ifade eden Belediye Başkanı Bilal Soykan, “ İlçemizin geleceği için çalışmaya ve hizmet üretmeye devam edeceğiz” dedi.

Akyazı’da çocuk ve gençleri sporla buluşturacak yeni yatırımlar hayata geçiyor. Gençlik ve Spor Bakanlığının destekleri ile ilçede inşa edilecek spor tesisleri için Spor Toto Teşkilat Başkan Yardımcısı Metin Ayvazoğlu, Milletvekilleri Ali İnci ve Murat Kaya, Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Boz, ilçe belediye başkanları ve AK Parti ilçe başkanlarının katılımıyla Spor Toto Teşkilat Başkanlığı’nda protokol imzalandı. Akyazı Belediyesi ile Spor Toto Teşkilat Başkanlığı arasında imzalanan anlaşma gereğince ilçede 8 mahallede spor tesisleri inşa edilecek.

Çocukların ve gençlerin geleceğine yatırım yapmaya devam ettiklerini ifade eden Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, “ İlçemizin spor altyapısını güçlendirmek için göreve geldiğimiz ilk günden itibaren çalışmaya devam ediyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığımızın destekleri ile Ballıkaya, Dokurcun, Küçücek, Reşadiye, Şerefiye, Alaağaç ve Altındere mahallelerimizde inşa ettiğimiz 7 spor tesisinin ardından imzaladığımız yeni protokol ile de; İnönü, Çatalköprü, Fatih, Cumhuriyet, Yeni Mahalle, Konuralp, Gazi Süleymanpaşa ve Hastane Mahallelerimizde olmak üzere 8 yeni spor tesisini daha ilçemize kazandırmış olacağız” dedi.

Akyazı’ya yeni yatırımlar kazandırmak için birlik ve beraberlik içerisinde çalıştıklarını ifade eden Başkan Soykan, “ Yatırımların ilçeye kazandırılmasındaki destekleri dolayısıyla başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’a, Spor Toto Teşkilat Başkanlığına, Genel Başkan Yardımcımıza, Milletvekillerimize, Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve Cumhur İttifakı İl Başkanlarımıza teşekkür ediyorum. İlçemiz her mahallesine hizmet götürmek ve gençlerin geleceğine yatırım yapmak için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Akyazı Belediyesi ile Spor Toto Teşkilat Başkanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında;

Hastane Mahallesi’nde: 1 adet sentetik çim yüzeyli futbol sahası ile 250 seyirci kapasiteli spor salonu.

Çatalköprü Mahallesi’nde: 1 adet spor salonu, 1 adet aydınlatmalı sentetik çim yüzeyli futbol sahası, soyunma odası ile 120 seyirci kapasiteli çelik portatif tribünden oluşan spor kompleksi

İnönü Mahallesi’nde: 1 adet sentetik çim yüzeyli futbol sahası, 1 adet basketbol-voleybol sahası, 1 adet tenis kortu ve 1 adet kaykay pisti

Fatih, Cumhuriyet, Yeni Mahalle, Konuralp ve Gazi Süleyman Paşa Mahallelerinde ise 1’er adet sentetik çim yüzeyli futbol sahası inşa edilecek.