Başarıları teşekkür belgesiyle ödüllendirildi

​​​​​​​Akyazı da İlçe Sağlık Müdürlüğü bünyesinde görev yapmakta olan Psikolog Cihat Can’a İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından bir teşekkür belgesi verildi.

Akyazı da İlçe Sağlık Müdürlüğü bünyesinde görev yapmakta olan Psikolog Cihat Can’a İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından bir teşekkür belgesi verildi.

Akyazılıların yoğun bir şekilde CİMER’e yazı yazarak Psikoloğun elde ettiği başarıları sıkla yazılması İlçe Sağlık Müdürlüğünü harekete geçirdi ve İlçe Müdürü Uz. Dr. Şeyda Tok, Psikolog Cihat Can’ı hem tebrik etti, hem de kendisine bir de “Teşekkür belgesi” takdim etti.

Teşekkür belgesini düzenlenen sade bir törenle İlçe Sağlık Müdürü Uz. Dr. Şeyda Tok’un elinden alan Psikolog Cihat Can, kendisine destek verenlere teşekkür etti.