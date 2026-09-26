TRAC BU HAFTAKİ YÖNETİM KURULU TOPLANTISINI AKYAZI’DA YAPTI

​​​​​​​Kısa adı TRAC olan Türkiye Radyo Amatörleri Sakarya Şubesi her hafta Cuma günleri yapmakta olduğu yönetim Kurulu toplantılarını

Kısa adı TRAC olan Türkiye Radyo Amatörleri Sakarya Şubesi her hafta Cuma günleri yapmakta olduğu yönetim Kurulu toplantılarını bu defa Akyazı’da gerçekleştirdi.

Tahir Yurt Başkanlığında, yönetim Kurulu üyeleri Serdar Sezgin, Kadir Gültekin, Gökcan Ateş, Hazar Kent’in katılımları ile Akyazı’lı üyelerin misafirliğinde gerçekleşen toplantıda tanışma faslının ardından gündemde olan Şube faaliyetleri, Amatör telsizcilik çalışmaları, Haberleşme ve teknik konular, Üye ve gönüllülerimizin görüşleri ve Önümüzdeki dönem faaliyetleri hakkında değerlendirmeler yapıldı.

Akyazı Alparslan Türkeş sosyal tesislerinde gerçekleşen toplanın son bölümü karşılıklı sohbet şeklinde geçti.

TRAC Şube Başkanı Tahir Yurt bundan böyle haftalık toplantılarımızı bir ilçede yapmayı planladık ve İlkini de Akyazı’da yaptık. Faydalı bir toplantı gerçekleştirdik Ev sahibi arkadaşlarımıza yakın ilgilerinden dolayı teşekkür ediyoruz.