İlçe Sağlıkta Sigara bıraktırma bölümü hizmete girdi

​​​​​​​Akyazı İlçe Sağlık Müdürlüğü bünyesinde sigara bıraktırma ünitesi histe sokuldu.

Akyazı İlçe Sağlık Müdürlüğü bünyesinde sigara bıraktırma ünitesi histe sokuldu.

Dr. Ahmet Bilal Yıldız’ın tayin edilmesinden sonra açılan üniteye Akyazılılar büyük ilgi gösterdiler.

Yeni açılmasına rağmen böyle bir bölümün açılmasına sevindiklerini belirten Akyazılılar “Çok güzel bir bölüm” şeklinde nitelendirdiler ve çok sayıda Akyazı’da bu ünitenin nimetlerinden yararlanmak amaçlı olarak (yani sigaraya bırakma) şimdiden kayıtlarını yaptırmaya ve doktorun tavsiyelerine ve tedavilerine başlamak istediklerini ifade ediyorlar.

Bölümle ilgili olarak her türlü alet ve edavatın bulunduğu bir odanın ayrılması ve donatılmasını da bir gelişme olarak adlandırdıklarını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etmeyi ihmal etmiyorlar.