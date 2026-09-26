Seçilmesi halinde Akyazı’da bir ilk yaşanacak 25 EYLÜL 2026  

​​​​​​​Yeni Partili Nilüfer Günsel “Yeni Parti İlçe Başkanlığına bende adayım” dedi

Önümüzdeki Çarşamba günü yapılacak olan Yeni Parti Akyazı İlçe kongresinde İlçe başkanlığına bende adayım diyen Parti Üyesi Nilüfer Günsel çalışmalarını sürdürüyor.

İlk ziyaretini Gazetemiz Akyazı temsilciliğine yapan ve burada ilk kez İlçe başkanlığına ben de adayım diyen ve bu açıklamayı ilk kez temsilciliğimizde yapan Nilüfer Günsel, bu açıklamam ve adaylığım bir ilktir. Akyazı’da bugüne kadar hiçbir partinin kadın adayı olmamıştır açıklaması yaptı.

CHP saflarında siyasete başladığını, yaşananlardan sonra Milletimiz ve Genel Başkanımız tarafından kurulan Yeni Parti’mize kendisinin de geçtiğini söyleyen Nilüfer Günsel, İlçe başkanı olabilmem için herkesten oy talebinde bulunuyorum dedi ve Partimize kayıtlı değerli üyelerimizin yapılacak olan seçimde oylarıyla beni destekleyeceklerine olan inancım tamdır dedi.

Gazetemiz temsilcisi Salim Özyılmaz’da bu açıklama İlçemizde bir ilk oluyor. Ben de size ve arkadaşlarınıza başarılar diliyorum açıklaması yaptı.