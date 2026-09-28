Ziyaretçileri Küçükler oldu

Akyazı İtfaiye Müdürlüğünün ziyaretçileri 4-6 yaş grubuna mensup kuran kursu kursiyerleri küçükler oldu.

Akyazı İtfaiye Müdürlüğünün ziyaretçileri 4-6 yaş grubuna mensup kuran kursu kursiyerleri küçükler oldu.

İtfaiye haftası nedeniyle yapılan bu ziyarette kurs öğrencileri küçükler hocalarının nezaretinde İtfaiyeye geldiler ve İtfaiye Çavuşu Samet Gedik’i hem hafta nedeniyle kutladılar, hem de yangın ve itfaiyecilik hususlarında bilgiler aldılar.

Ziyaret nedeniyle kendilerine teşekkür eden itfaiye Çavuşu Gedik ve onları karşılayan itfaiye erleri, küçük çocuklara, yaptıkları işleri ve kullandıkları araçların tanıtımını yaptılar ve küçükler ayrıca yangın söndürülürken hortumun nasıl tutulduğunu, suyun nasıl kullanıldığını tatbiki olarak öğrenirken birbirlerine de hortumla su tutarak keyifli zaman geçirdiler.