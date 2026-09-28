AKYAZI’DAKİ BAZI KAVŞAKLAR TEHLİKE SAÇIYOR ÖNLEM ALINMALI

​​​​​​​Akyazı’da Ömercikler Mahallesinin Karacasu deresi kenarı TOKİ evleri civarından itibaren Küçücek Caddesine kadar sağlı sollu olarak yeniden düzenlendi ve yolları asfalt yapıldı.

Akyazı’da Ömercikler Mahallesinin Karacasu deresi kenarı TOKİ evleri civarından itibaren Küçücek Caddesine kadar sağlı sollu olarak yeniden düzenlendi ve yolları asfalt yapıldı.

Çok güzel bir görünüme sahip olmasına rağmen, bu güzellik kazaları da beraberinde getirmeye başladı.

Nitekim önceki gün meydana gelen kaza daha ileri ki günlerde kazaların da habercisi olabileceğinin bir göstergesi olarak değerlendirilebilir.

Halbuki Batakköy Caddesinden itibaren sağlı sollu asfaltlanan ve çok güzel bir görünüme kavuşan, yolları tamamen asfaltlanan bu bölümde araçların tek yönden gitmeleri gerekiyor. O nedenle aynı güzergah çift şerit olarak kullanılınca düşünülen ve beklenmekte olan kazaları da beraberinde getirebiliyor.

O nedenle, Akyazılılar bu yolun gidişli gelişli olmasını temenni ediyorlar. Yol müsait eğer Batakköy Caddesinden Küçücek Caddesine kadar olan yol, gidişli ve gelişli olursa, yani tek yönlü olursu kazalarda azalır ve insan hayatı da tehlikelerden arınmış olur diye düşünüyoruz. Bu düşüncemizi deklere ediyoruz ve yetkililerden de bu konuda destek ve anlayış bekliyoruz açıklaması yapıyorlar.

Akyazılılar, ayrıca Yahyalı Caddesinin üzerinde bulunan Karacasu yanındı ki kavşağında büyük tehlike arz ettiğini belirterek, O 4 lü kavşakta mutlaka ışıklandırma yapılmalıdır. Aksi halde kazalar kaçınılmazdır açıklaması yapıyorlar ve yine yetkililerden bu konunun da önemi bakımından yardım ve destek beklediklerini ifade ediyorlar.