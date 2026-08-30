İKİ KUZULUK KULÜBÜ BİRLEŞTİ

​​​​​​​Akyazı’nın köklü kulüpleri Kuzulukspor ile As Kuzulukspor bir çatı altında birleşme kararı aldılar.

Akyazı’nın köklü kulüpleri Kuzulukspor ile As Kuzulukspor bir çatı altında birleşme kararı aldılar. İki kulüp yetkilileri tarafından alınan karara göre birleşmeden sonra Amatör liginde Kuzulukspor adı altında mücadele edecekler.

Yine iki kulüp yaptığı anlaşmaya göre Emre Çiçek yeni kurulan Kuzulukspor’un başkanlığına getirildi. As Kuzuluk spor başkanı Sinan Sarı da birleşen takımın futbol şube sorumlusu oldu.

Her iki başkanın yaptıkları açıklamaya göre yeni yapılanmanın hedefinde Sakarya Amatör ligde daha iyi bir şekilde temsil edilmesi var.