Akyazı kütüphanesi çocuklarla buluşuyor

​​​​​​​Akyazı Mehmet Niyazi Özdemir İlçe Halk Kütüphanesi Ekim ayı boyunca çocuk ve gençlere yönelik birbirinden değişik etkinlikler

Akyazı Mehmet Niyazi Özdemir İlçe Halk Kütüphanesi Ekim ayı boyunca çocuk ve gençlere yönelik birbirinden değişik etkinlikler düzenlemeye hazırlanıyor.

Kütüphane yetkilileri tarafından hazırlanan ve Ekim ayı boyunca sürecek olan etkinliklerde kitap okuma, yüz boyama, bilim, drama, geri dönüşüm, sanat, yaratıcı yazarlık ve makale çalışmaları gibi etkinlikler gerçekleştirilecek.

Hazırlanan programa göre 1 Ekim’de kitap okuma ve yüz boyama, 3 Ekim’de Bilim Atölyesi, 6 Ekim’de Hikayeyi canlandırıyoruz, 8 Ekim’de geri dönüşümden hayvan figürleri etkinlikleri gerçekleştirilecek.

Programın önemli detaylarından biride 12-15 yaş gruplarına yönelik Ahşap Maker Atölyesi olacak. Gençler bu atölyede ahşap malzemeleri kullanılarak üretim ve tasarım becerileri geliştirilecekler.

Etkinliklerin tamamı 60-75 dakika sürecek ve kontenjanlar sınırlı olacak. Ayrıca ayrıntılı bilgi almak isteyenlerle, kayıt yaptıracakların Mehmet Niyazı Özdemir İlçe Halk Kütüphanesine müracaat etmeleri gerekiyor.

Kütüphane yetkilileri tüm çocukları düzenledikleri bu etkinlikte beklediklerini açıkladılar.