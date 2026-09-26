Yeni Parti Akyazı Kadın Kolları Olağan toplantısını yaptı                                     

Yeni Partiye mensup kadınlar Partilerinin Kadın Kolları başkanı Sevil İltaş Çelikbaş’ın başkanlığında toplandı.

Yeni Partiye mensup kadınlar Partilerinin Kadın Kolları başkanı Sevil İltaş Çelikbaş’ın başkanlığında toplandı.

Partilerinin yeni binasında toplanan Yeni Partili kadınlar gündemlerindeki maddelerle birlikte 30 Eylül Çarşamba günü yapılacak ilk kongreleri ile ilgili olarak da karşılıklı bilgi alış verişinde bulundular.

Yeni Parti Kadın Kolları başkanı Sevil İltaş Çelikbaş, yaptıkları toplantının önemli olduğuna dikkat çekerek, bizim amacımız Çarşamba günü yapacağımız Kongreden bugünkünden daha güçlü çıkmaktır dedi ve bu konuda kendilerinin de kararlı olduklarının altını çizmeyi ihmal etmedi.