Akyazı Devlet Hastanesinde Yenilenme çalışmaları  yapıldı

​​​​​​​Akyazı Devlet Hastanesi değişim çalışmalarına ameliyathaneden başladı. Başlattığı değişimlerle ameliyathanede mevcut olan aletler ve edavatları ise

Akyazı Devlet Hastanesi değişim çalışmalarına ameliyathaneden başladı. Başlattığı değişimlerle ameliyathanede mevcut olan aletler ve edavatları ise modern çağa ayak uydurmak için gayret gösterdiği anlaşılıyor.

İl Sağlık Müdürlüğünün de verdiği katkılarla öncelikli olarak ameliyathane bölümünde yapılan çalışmalarla verilmekte olan sağlık hizmetlerinin kapasitesi arttırıldı ve ameliyathanedeki 3 olan masa sayısı dörde çıkarıldı. Böylece ameliyathanenin cerrahi işlem kapasitesi arttırılmış oldu.

Bu değişiklikler kapsamında acil vakalara daha hızlı müdahale edilmesi ve planlı ameliyatlar için de bekleme süreleri azaltılmış oldu.

Akyazı Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Yavuz Tepeçınar, yaptığımız son çalışmalarla mevcut olan ameliyat masaları çok fonksiyonlu ve hastaların güvenliğini ön planda tutan yeni nesil masalarla yenilendi. Ayrıca cerrahi ekiplerimizin çalışma şartlarının iyileştirmek amaçlı olarak da yüksek çözünürlüklü ve ayarlanabilir LED aydınlatma sistemi devreye sokuldu, böylece gerçekleştirdiğimiz yenileme ve kapasite artışlarımızla hastanemiz bölge halkına daha etkin, güvenli ve kaliteli sağlık hizmetlerinin verilmesi sağlanmış oldu açıklamasında bulundu.