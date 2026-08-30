ZAFER BAYRAMI TÖRENLERLE KUTLANDI

Atatürk anıtı önünde yapılan ilk tören Kaymakamlık, Garnizon Komutanlığı ve Belediye başkanlığı çelenklerin sunulması ile başladı.

30 Ağustos Zafer Bayramını 104. Yıldönümü Akyazı’da kutlandı.

Atatürk anıtı önünde yapılan ilk tören Kaymakamlık, Garnizon Komutanlığı ve Belediye başkanlığı çelenklerin sunulması ile başladı.

Kaymakamlık çelengi Kaymakam Mustafa İkbal Eşki, Garnizon Komutanlığı çelengi iki gün önce Binbaşılığa terfi eden Akyazılı Osman Kılıçoğlu, Belediye başkanlığı çelengi de törende belediyeyi temsil eden Başkan yardımcısı Mehmet Öztürk tarafından sunuş yapıldı.

Garnizon Komutanlığı adına konuşma Askerlik Şubesi başkanı Asteğmen Tevfik Can Buz tarafından yapıldı.

Anadolu Lisesi öğrencisi Arda Demir’de günün anlamına ilişkin hazırladığı şiirini okundu.

Programın sunuculuğu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü personeli Hasan Şenlenmiş, tören alanı komutanlığını da İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Serkan Yaşar yaptılar.

20 Ağustos Zafer Bayramı törenleri Kaymakam Mustafa İkbal Eşki’nin makamında tebrikleri kabul etmesiyle son buldu.

Düzenlenen törenlere Kaymakam Mustafa İkbal Eşki, Garnizon Komutanı Binbaşı Osman Kılıçoğlu, Belediye başkan yardımcısı Mehmet Öztürk, AKP ve Yeni Partilerin İlçe başkanları, Jandarma Komutanı, Emniyet Müdürü, Gaziler, bazı daire Müdürleri, bazı muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.