Akyazı Yeni Parti harıl harıl çalışıyor

​​​​​​​CHP’den ayrılan Özgür Özel’in önderliğinde kurulan Yeni Parti’nin Akyazı İlçe teşkilatının çalışmaları göz

CHP’den ayrılan Özgür Özel’in önderliğinde kurulan Yeni Parti’nin Akyazı İlçe teşkilatının çalışmaları göz doldurmaya devam ediyor.

CHP’li iken yeni kurulan partiye arkadaşları ile birlikte geçen ve yeni partiye İlçe başkanı olarak atanan Mustafa Sağır’ın gece gündüz demeden çalışıyor olması dikkat çekiyor.

İlk olarak kendilerine ait CHP’ye ait binadan ayrılarak, tuttukları yeni parti binasına taşınan ve tüm çalışmalarını bu binada sürdürmeye devam eden Yeni Partinin ağırlık verdiği konu Genel Merkezin de talimatı ile “Üye kaydı” faaliyeti oldu.

Yaptıkları 10 günlük bir ç alışmadan sonra Üye sayısını 275’e çıkaran Yeni Parti Akyazı İlçe teşkilatı, kaydettikleri tüm üyelerin gerçekleştirilecek bütün seçimlerde delege olacaklarını ve oy kullanacaklarını açıkladılar.

İlçe başkanı Mustafa Sağır ve Kadın Kolları başkanı Sevil İltaş Çelikbaş, ortak olarak yaptıkları açıklamalarında, bütün ağırlıkları üye kayıtlarına adadık. Şu ana kadar 275 kişiyi Yeni Partili yaptık ve kayıt altına aldık. Bundan dolayı da memnun ve mutluyuz dediler.