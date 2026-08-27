​​​​​​​Akyazı İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Can, trafik kazası geçiren Dokurcun Çok Programlı Anadolu Lisesi 10. Sınıf öğrencisi İsmail Türk’ü ve Ailesini

Akyazı İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Can, trafik kazası geçiren Dokurcun Çok Programlı Anadolu Lisesi 10. Sınıf öğrencisi İsmail Türk’ü ve Ailesini ziyaret ederek “geçmiş olsun” dileklerini iletti.

Yapılan bu ziyareti güzel bir davranış olarak yorumlayan İsmail Türk’ün Ailesi, yapılan ziyaretin çocuklarına moral ve motivasyon bakımdan güzel geldiğini söylediler ve İlçe Müdürü Can’a teşekkür ettiler.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Can’da öğrenci kardeşimize acil şifa diliyoruz ve bu ziyaretin değerli öğrencimize moral açısından destek verdiğimize inanıyoruz dedi ve İlçe Milli Eğitim olarak üzerimize düşen görev ne ise onu yapmaya hazırız açıklaması yaptı.