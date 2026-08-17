Vali Doğan Akyazı’daydı

​​​​​​​Sakarya Valisi Rahmi Doğan Akyazı’daydı. Önce Dokurcun Çengeller Mahallesinde restorasyon çalışmaları devam etmekte olan tarihi camide incelemelerde bulunan Vali Doğan, aslına uygun

Sakarya Valisi Rahmi Doğan Akyazı’daydı. Önce Dokurcun Çengeller Mahallesinde restorasyon çalışmaları devam etmekte olan tarihi camide incelemelerde bulunan Vali Doğan, aslına uygun olarak yenilenecek olan camiimiz bu çalışmalar bittiğinde güzel bir cami olarak kayıtlara geçecektir açıklaması yaptı. Çengeller Mahalle Muhtarı Emin Çengel de Valiye çalışmalarla ilgili bilgiler verdi.

Akyazı Kaymakamı Mustafa İkbal Eşki, Belediye başkanı Bilal Soykan ile İl Müftüsü Mehmet Aşık da bu ziyarette Valiye eşlik ettiler.

Vali Millet bahçesinde

Sakarya Valisi Rahmi Doğan daha sonra Kızılelma Millet bahçesini gezdi.

Sürmekte olan çalışmalarla ilgili olarak belediye başkanı Bilal Soykan ve diğer çalışanlardan geniş bilgiler alan Vali Doğan yapılmakta olan bu eser çalışmalar bittiğinde Akyazılı hemşehrilerimize nefes aldıracak çok güzel bir yer olacaktır, inşaatların bitmesini dört gözle bekliyoruz açıklaması yaptı.

Belediye başkanı Bilal Soykan’da, Salın Valimize Millet bahçemizle ilgili bilgiler verdik. Valimizin verdiği destekler ve ilgi için teşekkür ediyoruz açıklaması yaptı.

Yapılan ziyarette Akyazı Kaymakamı Mustafa İkbal Eşki ve DSİ 3. Bölge Müdürü Kaan Şan’da hazır bulundu.

Sakarya Valisi Rahmi Doğan son olarak Sosyal Gelişim Merkezinde düzenlenen Muhtarlar toplantısına katılmak üzere Millet bahçesinden ayrıldı.

Sakarya Valisi Rahmi Doğan’ın Akyazı ziyaretlerinden Akyazı’da görev yapan basın mensuplarının bir kez daha haberi olmaması basın camiasında üzüntü yarattı.