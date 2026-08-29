30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI TÖRENLERLE KUTLANACAK

Akyazı’daki kutlama töreni 30 Ağustos Pazar günü saat 10.30 'da Kaymakam Mustafa İkbal Eşki,Garnizon Komutanı ve Belediye Başkanı anıta çelenk bırakarak saygı duruşunda bulunacak

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 104. Yıldönümü tüm yurtta olduğu gibi Akyazı’da da törenlerle kutlanacak.

Akyazı’daki kutlama töreni 30 Ağustos Pazar günü saat 1 0.30 'da Kaymakam Mustafa İkbal Eşki,Garnizon Komutanı ve Belediye Başkanı anıta çelenk bırakarak saygı duruşunda bulunacak ve ardından törene katılanlarla birlikte İstiklal Marşı okunacak.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Akyazı Garnizon Komutanlığını temsilen Atğm. Tevfik Can BUZ yapacak.

Anıt önündeki tören iki öğrenci tarafından günün anlam ve önemini belirten iki şiir okunmasının ardından sona erecek.

Anıt önündeki törenin ardından saat 11,00’ de Kaymakam Mustafa İkbal Eşki ve beraberinde Garnizon Komutanı ve Belediye Başkanı Kaymakamlık Makamında tebrikleri kabul edecek.

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