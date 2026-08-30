Kalbine Yenik DüşenYakup Çakır Toprağa verildi

Ballıkaya Mahallesinde dün gece evinde geçirdiği kalp rahatsızlığı sonucu kaldırıldığı Hastanede hayatını kaybeden Adliyeden emekli 58 yaşında 2 çocuk babası Yakup Çakır dualarla son yolculuğuna uğurlandı.
Akyazı’ya bağlı Ballıkaya Mahallesinde 58 yaşındaki Yakup Çakır evinde geçirdiği kalp rahatsızlığı sonucu Ambulansla kaldırıldığı Hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Akyazı Ballıkaya Mahallesi halkından merhum Mehmet Çakır'ın oğlu.Yusuf, Hasan, Enver ve Bahri Çakır'ın kardeşleri. Barış ve Yusuf İslam Çakır'ın babaları, Yakup Çakır’ın cenazesi ikindi sonrası kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığında dualarla toprağa verildi.