SİYASET DÜNYASINI BİR ARAYA GETİREN DÜĞÜN

​​​​​​​Yeni Parti Sakarya İl Başkanı Oğuz Can Curoğlu, Eda Malkoç ile Akyazı’da düzenlenen törenle dünya evine girdi.

Yeni Parti Sakarya İl Başkanı Oğuz Can Curoğlu, Eda Malkoç ile Akyazı’da düzenlenen törenle dünya evine girdi.

Siyaset ve sivil toplum dünyasından çok sayıda ismin katıldığı düğünde çiftin nikahını Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar kıydı.

Yeni Parti Sakarya İl Başkanı Oğuz Can Curoğlu ile Eda Malkoç, Akyazı ’da düzenlenen törenle hayatlarını birleştirdi.

Siyaset ve sivil toplum dünyasından önemli isimlerin bir araya geldiği düğün törenine Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar ve Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay da katıldı.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar kıyarken, nikah şahitliğini ise Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay ile Yeni Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik yaptı.

Oldukça Kalabalık bir davetli topluluğunun katılımıyla gerçekleşen düğün töreninde Curoğlu ve Malkoç çifti, attıkları imzayla hayatlarını birleştirerek evlilik yolunda ilk adımı attı.