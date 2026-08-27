GENÇ ÖĞRETMEN ENES KABAOĞLU KALBİNE YENİK DÜŞTÜ

Akyazı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Tarih Öğretmeni Enes Kabaoğlu

Akyazı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Tarih Öğretmeni Enes Kabaoğlu dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

Akyazı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı ve Tarih Öğretmeni 40 yaşındaki Enes Kabaoğlu hayatını kaybetti.

Henüz 40 yaşında olan ve 4 çocuk babası olduğu öğrenilen Kabaoğlu’nun ani ölümü, eğitim camiasında büyük üzüntüye neden oldu.

Akyazı İnönü Mahallesi halkından Ali Kabaoğlu'nun oğlu, Enes Kabaoğlu'nun cenazesi Akyazı Gazi Süleyman Paşa Mahallesi Gazi Süleyman Paşa Camii'nde öğlen sonrası kılınan cenaze namazının ardından Akyazı Merkez Mezarlığı'nda dualarla toprağa verildi

Merhuma Cenab-ı Allah'tan rahmet, yakınlarına sabırlar niyaz ederiz. Mekanı cennet olsun. BİZİM AKYAZI

Taziye : Babası -Ali Kabaoğlu-0531 281 2413