OED cihazları vatandaşın kullanımlarına sunuldu

Son günlerde önemli hizmetlere imza atmaya başlayan Akyazı belediyesinden bir hizmet daha. Sağlık Bakanlığı ile Aselsan iş birliğiyle üretilen otomatik

Son günlerde önemli hizmetlere imza atmaya başlayan Akyazı belediyesinden bir hizmet daha. Sağlık Bakanlığı ile Aselsan iş birliğiyle üretilen otomatik eksternal defibrilatör (OED) cihazları vatandaşların yoğun olarak kullanmakta oldukları belediyenin ana binası ve ek binasına, Kenan Sofuoğlu parkına ve yapımı devam etmekte olan Kızılelma Millet Bahçesine kullanıma sunuldu.

Ani kalp durması gibi acil durumlarda kullanılan OED cihazları, sağlık ekiplerinin olay yerine ulaşana kadar ki zaman dilimi içinde hayati öneme haiz müdahale araçlarından biri olabiliyor.

Akyazı belediyesi olarak halkın sağlığı için gerekli tedbirleri alacağız ve almaya da devam edeceğiz diyen belediye yetkilileri, vatandaşlarımız için her türlü gayreti sarf ediyoruz açıklaması yaptılar.