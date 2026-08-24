Naim Yolcu’ya önemli görev verildi

​​​​​​​Büyük Birlik Partisi eski İlçe başkanı ve şu anda BBP MKYK üyesi bulunan Akyazılı Naim Yolcu’ya partisinin Genel Merkezi tarafından önemli bir görev daha verildi.

Büyük Birlik Partisi eski İlçe başkanı ve şu anda BBP MKYK üyesi bulunan Akyazılı Naim Yolcu’ya partisinin Genel Merkezi tarafından önemli bir görev daha verildi.

Partisi tarafından Teşkilatlanmadan sorumlu 13 Vilayeti kapsayan Marmara bölge başkan yardımcılığı gibi önemli bir göreve getirilen Naim Yolcu hiç zaman geçirmeden bu görevine başladı.

BBP Akyazı İlçe başkanlığı, (Siyasi İşlerden sorumlu) Sakarya İl Başkan yardımcılığı gibi önemli görevlerde bulunan Naim Yolcu, halen Genel Merkezde MKYK üyesi olarak görev yapıyor.