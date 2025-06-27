Hem yemek yediler hem de sorunlarını tartıştılar

​​​​​​​Akyazı’da Eczacı Teknisyenleri Kuzuluk saklı bahçede bir araya geldi, bir taraftan yemeklerini afiyetle yerken, diğer tarafta da var olan sorunlarını ve isteklerini birbirlerine aktardılar ve tartışarak çözme yolunda önemli adımlar attılar.

Akyazı’da Eczacı Teknisyenleri Kuzuluk saklı bahçede bir araya geldi, bir taraftan yemeklerini afiyetle yerken, diğer tarafta da var olan sorunlarını ve isteklerini birbirlerine aktardılar ve tartışarak çözme yolunda önemli adımlar attılar.

Bu yıl ikincisi yapılan bu birlikteliğin bundan böyle geleneksel hale ve yasal bir zemine oturtulacağını söyleyen Akyazılı Eczacı Teknisyenleri, düzenlenen bu toplantıyı çok önemsiyoruz. Zira bu toplantıda hem birlikte olmanın tadına varıyoruz. Hem de karşılıklı bilgi alışverişi yapıyoruz. Bundan dolayı da mutluyuz açıklaması yapıyorlar.

Eczacı Teknisyenlerinden Eyüp Demirtaş ta konuyla ilgili şu açıklamalarda bulundu. “Bu yıl ikincisini yaptığımız bu buluşmada güzel anılar biriktiriyoruz. Arkadaşlarımız geleneksel hale getirmek istediğimiz bu buluşmayı yasal bir zemine oturtmak için çalışma içindeler. Gerçekleştiğinde daha güzel organizasyonlara imza atacağımızdan herkes emin olmalıdır. Bu buluşmada Eczacı Teknisyenleri olarak birlikte ve var olan sorunlarımızı birlikte konuşup çözümü konusunda herkes elini taşın altına koyuyor. Güzel bir geceydi. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.