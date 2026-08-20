Birincioğlu’ndan Okul Müdürü Öztaş’a ziyaret

​​​​​​​Kızılay Akyazı Şube başkanı Mustafa Birincioğlu, Kuzuluk Dr. Enver Ören Ortaokulu Müdürü iken Küçücek Ortaokuluna tayin olan Ömer Öztaş’a ilk

Kızılay Akyazı Şube başkanı Mustafa Birincioğlu, Kuzuluk Dr. Enver Ören Ortaokulu Müdürü iken Küçücek Ortaokuluna tayin olan Ömer Öztaş’a ilk “hayırlı olsun” ziyaretlerinden birini Kızılay Akyazı Şube başkanı Mustafa Birincioğlu yaptı.

Küçücek Ortaokulu Müdürü Ömer Öztaş’ın Kuzuluk’taki görevinde iken Kızılay’ımızla sürekli olarak işbirliği içinde olduğunu belirten Kızılay Akyazı Şube Başkanı Mustafa Birincioğlu, bu ziyaretim de buna bağlı olarak yapılmıştır. Kuzuluk Dr. Enver Ortaokulunda görevli iken Kızılay’ımıza verdiği destekleri ve başarılı hizmetleri için kendisine ve çalışma arkadaşlarına teşekkür ederim açıklaması yaptı.