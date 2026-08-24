MEVLİD KANDİLİNİZ KUTLU OLSUN

eygamber Efendimiz Hz. Muhamed’in dünyaya teşrif ettiği bu mübarek gece ülkemizde çoşkulu

Peygamber Efendimiz Hz. Muhamed’in dünyaya teşrif ettiği bu mübarek gece ülkemizde çoşkulu anma törenleri ile kutlanıyor. Yüce Peygamberimize olan duygularımızı, hislerinizi en güzel şekilde ifade edeceğimiz ayetli, dualı Mevlid Kandilinin ilçemiz, ilimiz ve yurdumuz insanlarına hayırlara vesile olması dileği ile kutluyoruz. BİZİM AKYAZI