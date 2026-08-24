Mesut Ekrem’den kandil mesajı

​​​​​​​Akyazı Ak Parti İlçe başkanı Mesut Ekrem Peygamber Efendimizin dünyaya gelişlerinin yıldönümü ile ilgili

Akyazı Ak Parti İlçe başkanı Mesut Ekrem Peygamber Efendimizin dünyaya gelişlerinin yıldönümü ile ilgili kutlanacak olan Mevlid Kandili münasebetiyle bir mesaj yayınladı.

İlçe başkanı Mesut Ekrem’in mesajı şöyle;

Peygalber Efendimiz Hz. Muhamedd’in (SAV) dünyaya teşriflerinin yıl dönümü olan Mevlid Kandilinin Ülkemize, Milletimize ve Tüm İslam Alemine huzur, bereket ve hayırlar getirmesini diliyorum.

Bu mübarek gecede yaptığımız bütün dualarımızın kabulüne vesile olmasını temenni ediyor tüm hemşehrilerimizin kutlanan mevlid kandillerini gönülden kutluyorum.

Mesut Ekrem

AK Parti İlçe başkanı