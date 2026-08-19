AKYAZI DEĞERLİ BİR EĞİTİMCİSİNİ DAHA UĞURLADI

Faruk Kaya 12 Yıldan beri bir süre Müdür Yardımcılığı daha sonra da Müdürlüğünü yaptığı Atatürk İlkokulu’ndan düzenlenen duygulu

Faruk Kaya 12 Yıldan beri bir süre Müdür Yardımcılığı daha sonra da Müdürlüğünü yaptığı Atatürk İlkokulu’ndan düzenlenen duygulu bir veda töreni ile yeni görev yeri olan İnegöl’e uğurlandı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Can, Şube Müdürleri ve Okul Aile Birliği Başkan ve yöneticileri ile öğretmenlerin katıldığı veda töreninde konuşma yapan Okul Aile Birliği Başkanı Recep Yıldız böylesine mükemmel bir Eğitimci ile tanışıp birlikte çalışmış olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek üzüntü ve memnuniyeti bir arada yaşıyoruz dedi. Sevincimiz kendi istediği yere gitmiş olmasındandır. Yeni görev yerine uğurlarken okulumuza verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür ediyor, yeni görevinde başarılar diliyoruz. Dedi.

Okul Aile Birliği Başkanı’nın duygularını ifade ettiği sırada oldukça duygulanan Okul Müdürü Faruk Kaya bir an göz yaşlarına hakim olamadı.

Daha sonra Okul Aile Birliği tarafından Okul Müdürü Faruk Kaya’ya, Okuldan tayinle başka yerlere atanan Dilek Kaya ve Serdal Altınöz’e birer plaket verildi. Ayrıca Okul Aile Birliği bayanları da birer çiçek taktim ettiler.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Can da yaptığı konuşmada Okul Müdürü Faruk Kaya’ya Akyazı İlçe Milli Eğitime vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür etti ve yeni görev yerinde başarı dileklerini iletti.

İnegöl Cerrah İlkokulu’na atanan Faruk Kaya da veda ederken 12 yıldan beri görev yaptığı Akyazı’da bir çok arkadaş dost edindiğini, unutulmayacak hatıralarla ayrılıyor olmanın üzüntüsü içine içinde olduğunu ifade ederek memuriyetin bir cilvesi olarak zaten bir gün ayrılacak ve başka yerlere gidecektik. O gün bu günmüş dedi ve Ben ve eşim Akyazı’dan unutamayacağımız anılarla ayrılıyoruz. Sizleri unutmayacağız. Haklarımızı helal ediyoruz. Sizlerden de helal etmenizi istiyoruz. Diyerek yeni görev yerlerine gitmek üzere arkadaşları ile vedalaştılar.