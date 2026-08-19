KARACASU DERESİ ÇEVRE PROJESİ TAMAM

Akyazı’nın ulaşım altyapısını güçlendirecek ve ilçe trafiğine nefes aldıracak Karacasu Deresi Çevre Düzenleme Projesi’nin ikinci etabında asfalt ve yol çizgi

Akyazı’nın ulaşım altyapısını güçlendirecek ve ilçe trafiğine nefes aldıracak Karacasu Deresi Çevre Düzenleme Projesi’nin ikinci etabında asfalt ve yol çizgi çalışmaları tamamlandı. Yaya ve bisiklet yolları ile aydınlatma çalışmalarının da tamamlanmasıyla Akyazı yeni ulaşım aksına tamamen kavuşacak.

Akyazı’da ilçenin geleceğine yönelik yatırımlar bir bir hayata geçirilmeye devam ediyor. İlçe trafiğini rahatlatacak olan ve ilçeye yeni bir cadde kazandıran Karacasu Deresi Çevre Düzenleme Projesi’nin ikinci etabında kazı, dolgu ve altyapı çalışmalarının ardından asfalt ve yol çizgi çalışmaları tamamlandı. Yaya yolları ve bisiklet yolları ile aydınlatma çalışmalarının da bitmesi ile proje tamamlanmış olacak.

Devlet Su İşleri tarafından gerçekleştirilen dere ıslah ve taş duvar çalışmalarının ardından Akyazı Belediyesi tarafından başlatılan Karacasu Deresi Çevre Düzenleme Projesi’nin birinci etabı 2025 yılında tamamlanmıştı. Birinci etabın ardından başlatılan ikinci etap çalışmaları ise yaklaşık bir yıl içerisinde tamamlanma noktasına getirildi.

Akyazı’nın geleceğine hizmet edecek projeler üretmeye devam ettiklerini belirten Belediye Başkanı Bilal Soykan, Karacasu Deresi Projesi’nin seçim beyannamesinde yer alan önemli projelerden biri olduğunu ifade etti.

Başkan Soykan, “İlçemizin tek cadde üzerine sıkışmış olan trafiğini yeni ulaşım aksları ile rahatlatmaya devam ediyoruz. Seçim beyannamemizde de bulunan Karacasu Deresi Çevre Düzenleme Projemizin ikinci etabında sona yaklaştık. Asfalt ve yol çizgi çalışmalarımızı tamamladık. Yaya ve bisiklet yolları ile aydınlatma çalışmalarımızın da tamamlanmasıyla projemizi nihayete erdirmiş olacağız. Akyazı’mızın geleceğine değer katacak yatırımları hayata geçirmeye devam ediyoruz. Hemşerilerimize verdiğimiz sözleri birer birer tutmaya, durmadan ve yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Akyazı’da yatırımların planlı şekilde sürdüğünü ifade eden Başkan Soykan, “ İlçe merkezimizde uzun yıllardır beklenen altyapı yenileme çalışması Büyükşehir Belediyemiz tarafından başlatıldı. Bu çalışmalar boyunca Ada Caddemizde ve çevre sokaklarımızda kazılar sebebi ile yollarımız bozulacak ve kısmi zamanlı olarak trafiğe kapatılacak. Karacasu gerçekleştirmiş olduğumuz bu çalışma vatandaşlarımıza altyapı çalışmaları boyunca alternatif ulaşım imkanı sunacak. Aynı şekilde Yahyalı Bağlantı Yolumuz da ilçemizin ulaşım ağını güçlendirecek önemli güzergâhlardan biri olacak. Bu yatırımlarımızı birbirini tamamlayacak şekilde planlıyor, Akyazı’mızı geleceğe hazırlıyoruz” dedi.