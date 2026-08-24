​​​​​​​Akyazı içinde önemli olacak olan Ankara-Akyazı otoyolu projesi nedeniyle sahada zemin etüt çalışmaları başlatıldı.

Akyazı içinde önemli olacak olan Ankara-Akyazı otoyolu projesi nedeniyle sahada zemin etüt çalışmaları başlatıldı.

Akyazı’ya bağlı Harunusta Mahallesinde başlatılan zemin etüt çalışmasında projeye göre yolun geçeceği bölgelerin zemin yapısı ve Mühendislik özelliklerinin belirlenmesi amaçlanıyor.

Sahada sondaj çalışması yürüten ekipler elde edilecek olan veriler ışığında çalışmalarına yön verecekler.

Akyazı’dan Ankara’ya uzanacak olan bu otoyol projesinin bölgeye büyük kazanımlar getireceği, ulaşım imkanlarını arttıracağı, mevcut olan otoyola alternatif olması planın içinde yer alıyor.