AKYAZI CAMİLERİNDE MEVLİD KANDİLİ COŞKUSU

Yüce Paygamberimiz Hz. Muhammed’in dünyaya gelişinin yıldönümü olan Mevlid Kandili tüm yurtta olduğu gibi Akyazı’da da coşku içinde kutlandı.

Yüce Paygamberimiz Hz. Muhammed’in dünyaya gelişinin yıldönümü olan Mevlid Kandili tüm yurtta olduğu gibi Akyazı’da da coşku içinde kutlandı.

Mevlid Kandili dolayısı ile camilerimizde çeşitli programlar düzenlendi. Camileri dolduran yaşlı genç tüm vatandaşlar Müftülük Vaizi Ahmet Kadıoğl’ndan günün anlam ve önemini belirten vaiz, Ckunan Kuran-ı kerim ve ardından Din görevlilerinden Şaban Peker hoca tarafından yapılan duaya amin diyerek gecenin faziletlerinden yararlanma imkanı buldular.

Muhabirlerimiz Kubbeli Cevat Ayhan, Baraka, Gazi Süleyman Paşa ve Darul Kurra camilerindeki kutlamalara katılarak buradaki izlenimlerini haberleştirdiler.

Yatsı namazının ardından cami çıkışlarında vatandaşlara çeşitli ikramlar yapıldı. Kutlamalara katılan küçük çocuklara da çikolata ikramı yapıldı.