EFSANE KAYMAKAM CEMALETTİN ÖZDEMİR’DEN 17 AĞUSTOS MESAJI

​​​​​​​17 Ağustos 1999 tarihinde meydana gelen Asrın depreminde Akyazı Kaymakamı olan şimdilerde İstanbul Bakırköy Belediye Başkanı olan Cemalettin

17 Ağustos 1999 tarihinde meydana gelen Asrın depreminde Akyazı Kaymakamı olan şimdilerde İstanbul Bakırköy Belediye Başkanı olan Cemalettin Özdemir asrın depreminde olağanüstü bir çaba göstererek tayin isteme hakkı olduğu halde Akyazı’da kalmış ve depremin ilçeye verdiği zararları kısa zamanda çözerek adının efsane kaymakam olarak anılmasın başarmıştı.

Zaman Çabuk geçiyor, O gün doğan çocuklar bu gün 27 yaşında ve deprem görmemişler. Onların depremle içi içe yaşamak zorunda olduklarını bilerek eğitilmeleri gerekiyor. Ancak Akyazı Depremi çoktan unutmuş görünüyor ve bu konuda oldukça duyarsız. Her 17 Ağustos günü olduğu gibi Akyazı’daki Yöneticilerden bir açıklama bir taziye alamadık.

O efsane kaymakam Cemalettin Özdemir 24 yıldan beri her 17 Ağustos sabahı gazetemizi arayarak depremde hayatlarını kaybeden 74 vatandaşımıza Allah’tan rahmet dileyerek Akyazı’lılara taziyelerini bildirdi.

Özdemir’in bu yıl k, mesajı ise şöyle:

“Merhaba Hocam. İstanbul İl Afet Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi ve Bakırköy Belediyesi işbirliği ile, 17 Ağustos Anma Programı düzenledik. Bu vesileyle, 17 Ağustos depreminde hayatlarını kaybeden 74 vatandaşımıza Allah’tan gani gani rahmet diliyorum. Tüm Akyazı halkına selam ve sevgilerimi sunuyorum.”