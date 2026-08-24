Başkan Alan’dan Başkan Sağır’a ziyaret

​​​​​​​Saadet Partisi Akyazı İlçe başkanı Zekeriya Alan beraberinde eski İlçe başkanı Bayram Balık’la birlikte Yeni Partinin kurucu başkanlığına getirilen Mustafa

Saadet Partisi Akyazı İlçe başkanı Zekeriya Alan beraberinde eski İlçe başkanı Bayram Balık’la birlikte Yeni Partinin kurucu başkanlığına getirilen Mustafa Sağır’a “Hayırlı olsun” ziyareti yapıldı.

Yeni Partinin hizmet binasında gerçekleşen ziyarette her iki başkanda çalışmaları hakkında birbirlerine bilgiler verdiler ve yine birbirlerine görevlerinde başarı dilediler.

Ziyaret sonrası her iki başkanda ortak açıklamalarında bu tür ziyaretleri karşılıklı olarak sıkça yapacağız açıklaması yaptılar ve ev sahibi konumundaki başkan Mustafa Sağır’da yapılan ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek Saadet Partisi misafirlerine teşekkür etti.