Akyazı Yeniorman Kavşağında Trafik Kazası 6 Yaralı

Akyazı’ya bağlı Yeniorman Mahallesi ışıklarında kırmızı ışık ihlali nedeniyle meydana gelen kazada 1’i bebek olmak üzere toplamda 6 kişi yaralandı.
İki aracın çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay mahalline sağlık, itfaiye ve Jandarma sevk edildi.
Çarpışma sonunda takla atan araçta yaralanan A.I. (70) S.I. (72) S.S. (15) M.U. (46) Y.Y. (25) M.Y. (1) isimli yaralılar sağlık ekiplerince sıkıştıkları yerlerden çıkarılarak ilk müdahaleden sonra hastaneye kaldırıldılar.
Jandarmada kazayla ilgili olarak inceleme başlattı.