Akyazı’da gençlik festivali

​​​​​​​Gençlik ve Spor festivalleri kapsamında Akyazı’da Recep Tayyip Erdoğan spor kompleksinde 23 Ağustos günü 18.00-23.00 saatleri arasında

Gençlik ve Spor festivalleri kapsamında Akyazı’da Recep Tayyip Erdoğan spor kompleksinde 23 Ağustos günü 18.00-23.00 saatleri arasında yapılacak olan festivalde yok yok.

“ Enerjini getir eğlenceye katıl” sloganı ile yapılacak olan bu festivalde eğlenceli spor etkinlikleri, çeşitli sahne gösterileri, sanatsal faaliyetler, geleneksel oyunlar ve eğlenceli yarışmalar, şişme oyun alanları ve daha fazlasının yer alacak. Festivalin neşeli geçmesi bekleniyor ve Gençlik ve Spor Müdürlüğü yetkilileri düzenledikleri bu festivale herkesi beklediklerini de açıkladılar.