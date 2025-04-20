Hayvan severler Derneğinden Akyazı belediyesine ziyaret

​​​​​​​Akyazı belediye başkanı Bilal Soykan Doğa Canlılarını Koruma ve Yaşatma Derneği başkanı Betül Sakalısarı ile Derneğin yönetim kurulu üyelerini makamında kabul etti.

Akyazı belediye başkanı Bilal Soykan Doğa Canlılarını Koruma ve Yaşatma Derneği başkanı Betül Sakalısarı ile Derneğin yönetim kurulu üyelerini makamında kabul etti.

Ziyarete gelmeden önce Akyazı belediyesi tarafından yaptırılan ve hizmete sunulan “hayvan barınağının“ ziyaret ettiklerini söyledi ve açıklamasına şöyle devam etti “Ziyaret ettiğimiz hayvan barınağı bulunduğu yer, barınakta görev yapanların insani davranışları, hayvan dostu olduklarını net bir şekilde göstermeleri ve barınakta ki bakımları bakımından Sakarya İl Geneli olarak en modern hayvan barınağı olduğunu gördük. Bundan büyük memnuniyet duyduk. Belediye başkanımız Bilal Soykan beyefendiye teşekkür için de bu ziyareti gerçekleştirdik” dedi.

Belediye başkanı Bilal Soykan’da yapılan ziyaretten memnuniyeti dile getirdi, ziyareti gerçekleştirenlere teşekkür etti ve barınağın daha da iyi bir hale gelebilmesi içinde belediye olarak üzerlerine düşeni fazlasıyla yapacaklarını söyledi.