Hac Vazifesini Yerine Getiren Şube Başkanı Mustafa Birincioğlu’na Ziyaret

​​​​​​​Kutsal topraklarda hac vazifesini yerine getirerek yurda dönen Türk Kızılay Akyazı Şube Başkanımız Mustafa Birincioğlu, Türk Kızılay Akyazı Şubesi’nde ziyaret edildi.

Kutsal topraklarda hac vazifesini yerine getirerek yurda dönen Türk Kızılay Akyazı Şube Başkanımız Mustafa Birincioğlu, Türk Kızılay Akyazı Şubesi’nde ziyaret edildi.

Ziyarete Akyazı İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Can, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri, Türk Kızılay Akyazı Şubesi Denetim Kurulu Üyesi Kenan Certel ve Türk Kızılay Akyazı Şubesi Yönetim Kurulu Üyeleri katıldı.

Gerçekleşen ziyarette, hac ibadetini tamamlayarak sağ salim yurda dönen Şube Başkanı Mustafa Birincioğlu tebrik edilerek hayırlı olsun dilekleri iletildi. Samimi bir atmosferde gerçekleşen görüşmede birlik, beraberlik ve dayanışmanın önemine vurgu yapılırken, ilçede yürütülen sosyal yardım faaliyetleri hakkında da değerlendirmelerde bulunuldu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Şube Başkanı Mustafa Birincioğlu, nazik ziyaretleri ve güzel temennileri dolayısıyla İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Can’a, şube müdürlerine, Denetim Kurulu Üyesi Kenan Certel’e ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür ederek şunları söyledi: