AKYAZI’DAKİ SAHTE DİPLOMALI İMAMLAR GÖRVDEN ALINDI YERİNE ATAMALAR YAPILDIĞI ÖĞRENİLDİ

​​​​​​​Sakarya'nın Akyazı ilçesi'nde dayı -yeğen arasında yaşanan miras kavgası Sakarya Müftülüğünde yıllardır yaşanan 'Sahte diploma ile imamlık yapılması' skandalının

Sakarya'nın Akyazı ilçesi'nde dayı -yeğen arasında yaşanan miras kavgası Sakarya Müftülüğünde yıllardır yaşanan 'Sahte diploma ile imamlık yapılması' skandalının ortaya çıkmasına neden oldu. Müfettiş araştırması sonrasında sadece yeğeninin suçladığı imamlık yapan kişi ile sınırlı kalmadı 5 imam daha meslekten el çektirildi.

"DAYIMIN DİPLOMASI SAHTE" ŞİKÂYETİ

Alınan bilgilere göre soruşturma öfkeli yeğenin 'Dayımın lise diploması sahte' diye Diyanet İşleri Başkanlığı’na şikayetiyle başladı. İhbar üzerine Sakarya Valiliği müfettiş istedi ve müfettiş yeğeninin şikayet ettiği dayıyı araştırırken skandal da ortaya çıktı.

Sakarya’ya gelerek kapsamlı inceleme yapan müfettişler ilk olarak şikâyete konu imamın dosyası incelendi. Daha sonra kentte görev yapan diğer imamların evrakları da tek tek mercek altına alındı.

Yapılan incelemeler sonucunda 5 imamın lise diplomalarının gerçek olmadığı ve sahte olduğu belirlendi.

Bunun üzerine 5 imam görevden el çektirildi.

Görevden el çektirilen imamların Akyazı bölgesinde görev yapan imamlar olduğu belirlendi. Ancak diploması sahte olan ve görevden uzaklaştırılan imamların isimlerinin açıklanmaması din görevlileri başta olmak üzere ilçe halkı arasında çeşitli yorumlara neden oldu.

Soruşturmanın yankıları sürerken Sakarya Müftüsü Mehmet Aşık’ın da konuyla ilgili sessiz kalmayı tercih ettiği öğrenildi. Kendisini arayan gazetecilere açıklama yapmayan Aşık’ın, “Bu konuda açıklama yapamam, bilgi veremem. Çünkü bu konu bizi aşıyor. Sabaha kadar sorsanız da benden aynı cevabı alırsınız.” dedi

Lise diplomaları sahte

Diyanet müfettişlerinin yürüttüğü soruşturmanın devam ettiği, incelemelerin yeni isimleri de kapsayacak şekilde genişletilebileceği belirtilirken yetkililer ise 'Görevden el çektirilen memur olan din görevlilerinin en az lise mezunu olmaları gerekiyor. Ancak diplomaları sahte.' Dediler.