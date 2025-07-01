Gerekirse Bakanlığın kapısında yatarım

​​​​​​​Kuzuluk Şose ve Orta Mahallesinin sorunları birden fazla olunca (Elektrik kesintisi, içme suyu şebekesinin eskimesinden ötürü her gün birkaç yerde patlıyor olması gibi) bir türlü bitmiyor.

Kuzuluk Şose ve Orta Mahallesinin sorunları birden fazla olunca (Elektrik kesintisi, içme suyu şebekesinin eskimesinden ötürü her gün birkaç yerde patlıyor olması gibi) bir türlü bitmiyor. Bitmeyince de Kuzulukluların çekmekte olduğu sıkıntı ve çilelerden bir türlü kurtulamıyor.

Kuzulukluların çektiği sıkıntılardan biri de iki mahalleyi birbirine bağlayan ve D-140 karayolu üzerinde bulunun kavşakları. Üst geçit (köprü) yapılmadığı için gidiş ve gelişler en az 2-3 Km. yol kat ettikten sonra gerçekleşebiliyor.

Orta Mahallenin çalışkan Muhtarı Murat Çakmakçı “Ya köprü yapılacak. Ya da akıllı kavşak“ diyor başka bir şey demiyor. Ama aradan uzun zaman geçmesine, Ulaştırma Bakanının söz vermesine rağmen bir türlü yapılmıyor olması Kuzulukluları bir hayli rahatsız ediyor. Çünkü bahse konu olan o kavşak Kuzuluklular için çok mu çok gerekli.

Bakın Orta Mahalle Muhtarı Murat Çakmakçı konuyla ilgili neler söylüyor “ Bu kavşak yapılması gereken elzem bir kavşak. İki mahalleyi birbirine bağlayan kestirme bir yer. Orta ve Şose mahalle sakinleri karşılıklı gidiş ve gelişlerinde bu yolu kullanırlar. Trafiği yoğun bir kavşaktır. Ne yazık ki, kavşak ya da köprü yapılamadığı için Mahalleden diğer Mahalleye gidip gelenler ya fabrika diye isimlendirilen yerden veya ihlas kaplıca tesisleri önünden geçip gidip gelmek zorunda kalıyorlar. Hangi taraftan giderseniz gidin en az iki ya da üç Km. yol kat etmeniz gerekiyor. Bu durum kuşkusuz mahalle sakinlerini hem manevi yönden, hem de akaryakıt kullandıkları için maddi yönden sarsıyor. O nedenle ya akıllı kavşak ya da üst geçit mutlak surette yapılmalıdır” diyor Muhtar başka bir şey demiyor.

Muhtar Çakmakçı açıklamasını şöyle devam ediyor “Kaldı ki, bizim isteğimizi Büyükşehir belediyemiz yerine getirecek. Hatta Projelendirmesini bile yaptı ama Karayolları o projeyi de onaylamıyor. Kısaca karayolları ne yaptırıyor, ne de kendisi yapıyor. Sebep olarak da D-140 karayolunda böyle bir kavşak veya üst geçit yapılmasına yasalar izin vermiyormuş diyor ve sudan bahaneler üretiyor. Bakan bey yapılacak yeri görmesine ve yapılması konusunda söz vermesine rağmen Karayolları hayır diyor. Bu nasıl anlayış. Biz anlamakta zorlanıyoruz.

D-140 karayolunda üst geçit veya akıllı kavşak yapılamaz diyen Karayolları, nasıl oluyor da bu yol üzerinde yapılmış onca akıllı kavşak ve üst geçit yapılmasına izin vermiş, bizimde buna aklımız ermiyor diyen Orta Mahalle Muhtarı Murat Çakmakçı açıklamasını şöyle tamamlıyor “ Kuzuluklular olarak bu sıkıntıdan kurtulmamız lazım. Kurtulmanın yolu ya akıllı kavşaktır. Ya da üst geçittir. Büyükşehir belediyemiz “ben yaparım” diyorsa bıraksınlar yapsınlar. Hem yapmıyorsun. Hem de izin vermiyorsun. Bu devirde böyle bir akıl olur mu. Bu konuda bütün bilgilere sahip olan Kıymetli Sakarya Milletvekillerimizin tamamına, özellikle de Ulaştırma Bakanlığı Komisyonunda bulunan değerli Milletvekilimiz Ali İnci Bey’e sesleniyorum. Gelin bize destek olun. Köstek olmaya çalışan Karayollarına söylenmesi gerekenleri söyleyin ve isteğimizin yerine getirilmesini sağlayın. Aksi takdirde yeminle söylüyorum. Ankara’ya gideceğim ve Bakanlığın önünde eylem yapacağım. Bilesiniz “