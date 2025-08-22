Vefat
Giriş Tarihi : 22-08-2025 16:55

EMEKLİ ORMANCI MİKAİL KAYA VEFAT ETTİ

Arkadaşı ile birlikte gittiği Akçakoca Sahili'nde boğularak yaşamını yitiren Mikail Kaya Akyazı’da dualarla son yolculuğuna uğurlandı. ​​​​​​​İlçemiz İnönü mahallesi halkından Tekin, Bülent ve Türkan Kaya'nın babaları, Talip, mükerrem ve Engin Kaya'nın abileri, Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma Müdürü Sabri Damar'ın kayınpederi emekli ormancı Mikail Kaya vefat etti.

EMEKLİ ORMANCI MİKAİL KAYA VEFAT ETTİ

 

İlçemiz İnönü mahallesi halkından Tekin ve Bülent Kaya'nın babaları, Talip, mükerrem ve Engin Kaya'nın abileri, Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma Müdürü Sabri Damar'ın kayınpederi emekli ormancı Mikail Kaya vefat etti.

Merhum Mikail Kaya’nın cenazesi  Merkez Yeni camide kılınan Cuma namazı ve cenaze  namazı sonrası  Süt Fabrikası yanı Aile mezarlığında toprağa verildi.

Merhuma Cenab-ı Allah'tan rahmet yakınlarına ve sevenlerine sabırlar niyaz ederiz. Mekanı cennet olsun. BİZİM AKYAZI

Taziye :Tekin Kaya:  0532 587 44                                                                  Bülent  Kaya : 0535 731 07 09                                                          Sabri Damar : 0532 570 87 74

Bizim AkyazıBizim Akyazı

Bizim Akyazı
ETİKETLER: