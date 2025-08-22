Anasayfa

EMEKLİ ORMANCI MİKAİL KAYA VEFAT ETTİ

İlçemiz İnönü mahallesi halkından Tekin ve Bülent Kaya'nın babaları, Talip, mükerrem ve Engin Kaya'nın abileri, Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma Müdürü Sabri Damar'ın kayınpederi emekli ormancı Mikail Kaya vefat etti. Merhum Mikail Kaya’nın cenazesi Merkez Yeni camide kılınan Cuma namazı ve cenaze namazı sonrası Süt Fabrikası yanı Aile mezarlığında toprağa verildi. Merhuma Cenab-ı Allah'tan rahmet yakınlarına ve sevenlerine sabırlar niyaz ederiz. Mekanı cennet olsun. BİZİM AKYAZI Taziye :Tekin Kaya: 0532 587 44 Bülent Kaya : 0535 731 07 09 Sabri Damar : 0532 570 87 74