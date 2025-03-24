Eğitim fırsat eşitliğiyle güçlenir

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi ve Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün “İyilik Gönüllüleri” öğrenci toplulukları Akyazı Taşburun ve Taşyatak Mahallerinde eğitim ve öğretimlerini devam ettirmekte olan iki okulu ziyaret ettiler.

“Eğitim, fırsat eşitliği ile güçlenir” diyen SUBÜ ve GSM iyilik gönüllüleri topluluk üyeleri, köy okullarını tercih ettikleri belirterek gittikleri okullarda küçük dokunuşlarla önemli değişimlerin mümkün olduğunu gördüklerini belirttiler.

Gittikleri okullarda eğitimlerini sürdürmekte olan çocuklarda gördükleri coşku ve öğrenme istekleri bizi daha da mutlu etti ve bize de çalışma azmi verdi diyen SUBÜ ve GSM iyilik gönüllüleri, öğrenci kardeşlerimizle birlikte olduğumuz süre içinde çeşitli oyunlar oynadık, atölye çalışmaları yaptık ve onların hayallerine dokunmaya çalıştık. Her iki okulumuzda da çok güzel saatler geçirdik, birbirimizi çok sevdik ve çok mutlu bir şekilde okullardan ayrıldık dediler.