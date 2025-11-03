Bakalım kim kimi kandıracak

​​​​​​​Belediye başkanı Bilal Soykan’ın anıt önünde çektirdiği bu reisim bir hayli tartışılacak gibi görünüyor. Belediye başkanı Bilal Soykan mı, yoksa sağındaki CHP Kadın Kolları Başkanı Sevil İltaş

Belediye başkanı Bilal Soykan’ın anıt önünde çektirdiği bu reisim bir hayli tartışılacak gibi görünüyor. Belediye başkanı Bilal Soykan mı, yoksa sağındaki CHP Kadın Kolları Başkanı Sevil İltaş Çelikbaş mı? yoksa solundaki Atatürkçü Düşünce Derneği başkanı Işık Helvacıoğlu” elv acıoğlumu? kandıracak,

Belediye başkanı Bilal Soykan, resimle ilgili şu görüşlere yer verdi “ Hemen hemen her anıt önündeki bu ikili katılıyor. Her ikisi de CHP’li seçmen. Biz Ak Partili olarak seçimden seçime değil, her görüştüğümüz yerde Ak Partililerle de CHP’lilerle de veya diğer partililerle de resim çektirebiliriz.” diye konuştu.

CHP Kadın Kolları başkanı Sevil İltaş Çelikbaş ve Atatürkçü Düşünce Derneği başkanı Işık Helvacıoğlu da yaptıkları açıklamada “ Sayın başkanımızla uzun zamandan beri güzel bir resim çektiremedik. Bugüne kısmetmiş” derken, tabi ki, vatandaş onlar gibi düşünmüyor. Bir erken seçim yapılacakmış gibimize geliyor. Bakalım bu üçlüden kim kimi kandıracak ve kim haklı çıkacak. Bekleyip görelim” diye fikir beyan ediyorlar.