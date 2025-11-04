Kadın Kolları başkanı Kukuloğlu İlk ziyaretini başkan Soykan’a yaptı.

Kızılay’ın atanmış Kadın Kolları başkanı Fatma Kukuloğlu ilk ziyaretini belediye başkanı Bilal Soykan’a yaptı. Beraberinde Akyazı başkanı Mustafa Birincioğlu olduğu halde ziyaretini gerçekleştiren Fatma Kukuloğlu, bu ziyaretinde Başkan Soykan’dan kan bağışı içinde destek ve başkan Soykan’da

Kızılay’ın atanmış Kadın Kolları başkanı Fatma Kukuloğlu ilk ziyaretini belediye başkanı Bilal Soykan’a yaptı. Beraberinde Akyazı başkanı Mustafa Birincioğlu olduğu halde ziyaretini gerçekleştiren Fatma Kukuloğlu, bu ziyaretinde Başkan Soykan’dan kan bağışı içinde destek ve başkan Soykan’da bu isteği geri çevirmedi. Kabul etti. Kendisinin her zaman kan bağışçısı olduğunu söyleyen Başkan Soykan, zamanı geldikçe kan bağışlamaya devam edeceğini söyledi ve bütün Akyazılıları kan bağış için o da davette bulundu.

Bu arada Şube Başkanı Mustafa Birincioğlu da plaketeni bu ziyarette aldı. Uzun zamandan beri araları açık olduğu bilinen iki başkanın bu ziyaret esnasında aralarının düzelmesi üzerine başkan Soykan’ın daha evvel hazırlatmış olduğu plaketini bu ziyarette vermesi dikkat çekti.