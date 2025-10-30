Akyazı En Büyük Bayramın Coşkusunu yaşadı

Bir gün önce çelenklerin Atatürk Anıtına bırakılmasının ardından bugünde saat 10.00 da İlçe Kaymakamı Mustafa İkbal Eşki’nin tebrikleri kabulü ile devam etti.

Cumhuriyetimizin 102. Yıldönümü Akyazı’da da çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Bir gün önce çelenklerin Atatürk Anıtına bırakılmasının ardından bugünde saat 10.00 da İlçe Kaymakamı Mustafa İkbal Eşki’nin tebrikleri kabulü ile devam etti.

Büyük Bayramımızın kutlaması havanın da yağışsız ve güneşli olmasından yararlanılarak Recep Tayyip Erdoğan Spor kompleksi bahçesinde yapıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın söylenmesi ile başlayan kutlama töreninde Kaymakam Mustafa İkbal Eşki, Garnizon Komutanı İstihkam Yüzbaşı Osman Kılıçoğlu, Belediye başkan Vekili Mehmet Çakmak Protokol, Vatandaş, Öğretmen ve Öğrencilerin bayramlarını birlikte kutladılar.

İlçe Kaymakamı Eşki, kürsüye geldi ve günün anlamına ilişkin konuşmasını yaptı. Kaymakam Eşki, konuşmasında birlik ve beraberlik vurgusu yaptı ve bizlere Cumhuriyet gibi büyük bir değeri bırakan Atatürk ve silah arkadaşlarına büyük minnat duyduklarını söyledi.

Daha sonra TOBB Hüsamettin Bayraktar Ortaokulu tarafından hazırlanan program uygulandı. Bayram için çok iyi hazırlandıkları gözlenen öğrenciler şiirlerini okudular, şarkılarını seslendirdiler ve gösterilerini sundular ve izleyenlerden büyük alkış aldılar.

Yıl içinde gerek İlçe ve İl genelinde gerekse yurt genelinde yapılan eğitim, kültür ve spor yarışmalarda derece yapan öğrencilere protokol üyeleri tarafından ödülleri verildi.

Düzenlenen kutlama programı geçit resmi ile son buldu. Düzenlenen kutlama programı TOBB Hüsamettin Bayraktar Ortaokulu Sosyal Bilgiler Öğretmeni Serdar Babaoğlu tarafından sunuldu.

Bayram törenine Kaymakam Mustafa İkbal Eşki, Garnizon Komutanı İstihkam Yüzbaşı Osman Kılıçoğlu, Belediye başkan vekili Mehmet Öztürk, Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Aşık, İlçe Emniyet Müdürü, Jandarma Komutanı, Siyasi Partilerin İlçe başkanları, Daire Müdürleri, STK temsilcileri, Muhtarlar Derneği başkanı ve bazı Mahalle Muhtarları, Gaziler, Öğretmen ve Öğrenciler ile vatandaşlar katıldı.