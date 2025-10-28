Kızılay Akyazı Şubesinde Kadın Kolları değişti

​​​​​​​Kızılay Genel Merkezi Akyazı Kızılay Şubesi Kadın Kolları başkan ve yönetiminde değişikliğe gitti. Daha önce başkan olan ve bir çok başarılı görevlere imzasını atan Sevinç Özer’in yerine Fatma Kukuloğlu’nu başkanlığa atadı.

Yönetim kuruluna ise Duygu Nur Dinç (Etkinlik ve Organizasyon) Mehtap Kübra Özdemir (Sosyal İşler) Nagihan Kara Gelir getirici Faaliyetler) Senanur Atmaca (Medya ve tanıtım) Ayşe Baştan (Gönüllü ve işbirlikleri) ve Zeynep Bay’ı da (Eğitimden) sorumlu yönetim kurulu üyesi olarak atadı.

Fatma Kukuloğlu başkanlığında yönetim kurulu ilk toplantısını yaptı ve çalışmaya başladı. Kızılay Akyazı Şube başkanı Mustafa Birincioğlu da bir önceki başkan ve yönetimine

çalışmalarından ötürü teşekkür etti ve yeni yönetime de başarı dileğinde bulundu.