Akyazı Kaymakamı İşki’den Muhtarlar Derneğine ziyaret

Akyazı Kaymakamı Mustafa İkbal Eşki beraberinde Belediye başkanı belediye başkanı Bilal Soykan, Emniyet Müdürü Güven Alan ve İlçe Müftüsü Kamil Özcan Demir olduğu halde Muhtarlar Derneği başkanı ve Yeniorman Mahalle Muhtarı Ahmet Savaş’a makamında ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Kaymakam Eşki, Muhtarlar günü nedeniyle ziyareti gerçekleştirdiğini söyledi ve Muhtar Savaş’a başarı dileğinde bulundu.

Muhtarlar Derneği başkanı ve Yeni Orman Mahalle Muhtarı Ahmet Savaş’ta yapılan ziyaretten duyduğunu memnuniyetini dile getirdi ve ziyareti gerçekleştirenlere teşekkür etti.