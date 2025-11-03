Sürücü kursları ve Eğitimcileri Genel Kurulu yapıldı

Sakarya Sürücü kursları v e Eğitimcileri Derneğinin 5. Olağan genel kurul toplantısı yapıldı. Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası salonunda yapılan (SATSO) toplantı sonrasında Dursun Aydın ve

Aydın ve Ekibi güven tazeledi

Sakarya Sürücü kursları v e Eğitimcileri Derneğinin 5. Olağan genel kurul toplantısı yapıldı. Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası salonunda yapılan (SATSO) toplantı sonrasında Dursun Aydın ve ekibi tekrar başkan ve yönetime seçildi. Aydın ise rakibi Belgin Demirok Demir’le çekişti.

Seçimden sonra kol kola gelen iki başkan adayı “Gayet centilmence bir yarış oldu dediler.” Seçim sonunda Aydın ve ekibi yüzde 80’nin üzerinde oy aldılar.

Kongreyi kısa adı TÜSEKON olan Türkiye Sürücü Kursları ve Eğitimcileri Federasyonu başkanı Murat TEKİN ile Marmara Bölgesi Sürücü Kursları ve Eğitimcileri Federasyon başkanı (MASKEF) olan Ali Rıza Coşkun’da izledi.